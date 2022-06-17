وطنية
أوراش عمومية مهددة
خسارة الملايير بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتسريح للعمال هددت مقاولات، فازت بصفقات عمومية، أطلقتها مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والمجالس الترابية، من بلديات وأقاليم وعمالات وجهات، بعدم إكمال الأشغال، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». ويصل إجمالي الصفقات العمومية إلى نحو 245 مليار درهم،أكمل القراءة »
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