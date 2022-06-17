الصباح الفني
نفاد تذاكر “مالوما” بمراكش
يحل نجم الموسيقى اللاتينية “مالوما” ضيفا على عشاقه المغاربة في سهرة بمراكش، ضمن جولته الغنائية العالمية. وكتبت صفحات فنية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أن هذه الأمسية ستمثل “لقاء ممتعا مع الأصدقاء والأحباب على وقع أنغام الموسيقى اللاتينية الراقصة”، علما أن حفلات “مالوما” الغنائية واستعراضاته الموسيقية تمتاز بمستويات عالية، مشيرة،أكمل القراءة »
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