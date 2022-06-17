وطنية
“البوطا” والخبز والسكر التهمت 1540 مليارا
التهمت « البوطا» والخبز، والسكر، 1540 مليار سنتيم، خلال 5 أشهر، عوض سنة، بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار على المستوى الدولي، وارتفاع أثمان الشحن عبر البواخر. وفي التفاصيل، تم صرف 9.768 ملايير درهم على غاز البوطان، و3.265 ملايير درهم على القمح المستورد، و1.425 مليار درهم على السكر المكرر، و 575 مليونأكمل القراءة »
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