الصباح الفني
الداودية تروج لجديدها مع بلال
بدأت المغنية زينة الداودية، الترويج لأحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية ديو تجمعها بالشاب بلال، تحمل عنوان “انتايا ضعيف”. وتقاسمت الداودية مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، خبر استعدادها لطرح الأغنية، دون أن تحدد الموعد، إذ تفاعل متابعو الداودية مع منشورها، معبرين عن حماسهم لاكتشاف هذا العمل الفني. وسبق للشاب بلالأكمل القراءة »
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