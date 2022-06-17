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الصباح الفني

الرجوي: خضعت لشفط الدهون

منذ 3 دقائق
  أكدت الفنانة نجاة الرجوي أنها خضعت إلى عمليات شفط الدهون من أجل استعادة رشاقتها والتخلص من الوزن الزائد، مضيفة أنها لا تمانع في القيام بهذه العمليات. وتطرقت الرجوي إلى هذا الموضوع بعد توصلها بالعديد من الأسئلة من قبل جمهورها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل بشأن الوسيلة التي اتبعتهاأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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