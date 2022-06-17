fbpx
الصباح الفني

بسطاوي: اخترت الموت  

منذ 3 دقائق
عاد هاشم بسطاوي، الممثل المعتزل، إلى التواصل مع متابعي صفحاته الرسمية على “إنستغرام” و”فيسبوك”، وشرع منذ مدة في نشر “ستوريات” وتدوينات. وكتب بسطاوي في إحدى الستوريات إنه هو من قرر الموت في أحداث مسلسل “سلمات أبو البنات” والذي كان من بين أبطاله.  وأكد في “الستوري” الذي أعادت نشره الكثير منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة