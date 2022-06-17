الصباح الفني
بسطاوي: اخترت الموت
عاد هاشم بسطاوي، الممثل المعتزل، إلى التواصل مع متابعي صفحاته الرسمية على “إنستغرام” و”فيسبوك”، وشرع منذ مدة في نشر “ستوريات” وتدوينات. وكتب بسطاوي في إحدى الستوريات إنه هو من قرر الموت في أحداث مسلسل “سلمات أبو البنات” والذي كان من بين أبطاله. وأكد في “الستوري” الذي أعادت نشره الكثير منأكمل القراءة »
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