وطنية
خصاص بـ70 مليارا يشل طرام البيضاء
ارتفع حجم الخصاص في حافظة تمويل المشاريع الكبرى لمنظومة النقل والتنقلات بالبيضاء إلى 700 مليون درهم، أي 70 مليار سنتيم، تشكل عبئا على الجماعة الحضرية وباقي شركائها من أجل توفير هذا المبلغ الضخم في أقرب وقت لاستئناف الأشغال في الأوراش «المهجورة» في عدد من المناطق. وتحول البحث عن التمويل إلىأكمل القراءة »
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