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الصباح الفني

أهريش وأبناء الجالية

منذ 3 دقائق
عبرت الممثلة بشرى أهريش عن سعادتها الكبيرة بلقاء أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوربا، حيث شاركت في تنشيط حفل فني نظم لفائدتهم، بعد فترة طويلة من توقف الحفلات والتظاهرات الفنية بسبب تفشي جائحة كورونا. وتقاسمت أهريش مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء رحلتها إلى إسبانيا ووصولها إلى مكان الحفل،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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