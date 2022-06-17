الرياضة
آسفي يحرج “الماص” أمام 30 ألف متفرج
أرغمه على التعادل في مباراة سجلت أول طرد لطارق مصطفى أرغم أولمبيك آسفي مضيفه المغرب الفاسي على التعادل بهدف لمثله، بمركب فاس، وأمام أزيد من 30 ألف متفرج، أول أمس (الأربعاء) لحساب الدورة 25 من منافسات القسم الأول. وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا عن طريق البوركينابي جبريل وتارا الذي كسرأكمل القراءة »
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