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الرياضة

برشيد ينتعش بنقطة في وجدة

منذ 5 دقائق
البحيري والشعيبي يتألقان في مباراة شهدت حالتي طرد فرض يوسفية برشيد التعادل (1-1) على مضيفه مولودية وجدة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (الأربعاء) بالملعب الشرفي بوجدة، ضمن الدورة ال 25 من البطولة الوطنية لكرة القدم. وسجل يوسف شينا، الهدف الأول ليوسفية برشيد، في الوقت بدل الضائع منأكمل القراءة »


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