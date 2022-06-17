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الرياضة

القضاء يطلب حبس بلاتيني وبلاتر

منذ 5 دقائق
طالب مكتب المدعي العام السويسري، أول أمس (الأربعاء)، بعقوبة الحبس لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ في حق الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر، على خلفية الاحتيال على “فيفا” من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 ملايين أورو)أكمل القراءة »


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