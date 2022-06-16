أســــــرة
تصريحات
< رأس يؤكد الأطباء أن طرق تعديل رأس الرضيع تختلف من حالة إلى أخرى، فهناك درجات بسيطة وأخرى شديدة تستدعي إجراء أشعة وعلاج طبيعي وتناول أدوية، وربما قد يحتاج البعض إلى ارتداء جهاز تقويمي، والمتابعة كل 3 شهور خاصة في الحالات الشديدة. ولهذا يجب تغيير وضعية نوم الرضيع حديث الولادة منأكمل القراءة »
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