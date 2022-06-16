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الرياضة

العربي الكويتي يخطف خابا

منذ 3 دقائق
وقع عقدا لموسمين وأولمبيك آسفي أكبر خاسر أعلنت إدارة العربي الكويتي تعاقدها مع هداف أولمبيك آسفي حمزة خابا لموسمين. ونشر الفريق خبرا على صفحته في “فيسبوك” يعلن فيه انتداب اللاعب ورحب به، وقال مصدر مقرب من خابا إنه وقع عقدا أوليا بحكم أن عقده مع فريقه الحالي مازال ساري المفعولأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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