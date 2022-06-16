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الرياضة

الركراكي مرشح لتدريب الأهلي

منذ 3 دقائق
حول الأهلي بوصلته صوب وليد الركراكي، مدرب الوداد، بعد الانفصال عن الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني. وذكرت صحيفة اليوم السابع، أن المغربي الركراكي من بين الاسماء المرشحة لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن مسؤولي الأهلي، ينتظرون موقف جامعة كرة القدم، من الركراكي، وإمكانية خلافته لوحيد خاليلوزيتش، على رأسأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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