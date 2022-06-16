الرياضة
الجامعة تبحث عن مساعد لوحيد
عموتة وبنعطية وخرجة مرشحون والقرار يؤكد بقاء خاليلوزيتش كشفت مصادر مطلعة عن وجود سير ذاتية لمدربين مغاربة وأجانب على طاولة فوزي لقجع، رئيس الجامعة، من أجل التحاق أحدهم بطاقم الأسود، خلفا لمصطفى حجي، المقال من منصبه، قبل شهر. وعلمت «الصباح» أن هناك أسماء مرشحة للاشتغال بطاقم وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطنيأكمل القراءة »
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