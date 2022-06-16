الرياضة
جامعة السلة تستعين بالتجربة الإسرائيلية
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس (الثلاثاء)، حفل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة السلة ونظيرتها الإسرائيلية. وحضر مراسيم التوقيع كل من أندري أزولاي، مستشار الملك، وهماني نيانغ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب ومصطفى أوراش، رئيس الجامعة، وأميرام هليفي.أكمل القراءة »
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