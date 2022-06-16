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وطنية

سيارات “غير قانونية” بالجماعات

منذ 3 دقائق
استفاد منها رؤساء أقسام ومصالح ورؤساء دواوين رغم حصولهم على تعويضات التنقل تسلم عشرات رؤساء المصالح والأقسام، إضافة إلى مديري مصالح ورؤساء دواوين ومديرين عامين للمصالح، سيارات «الخدمة» بكل لوازمها، التي كانت موضوع صفقات عمومية للكراء، كلفت الجماعات الترابية ملايين الدراهم، في صفقات/إطار. ويتجول مسؤولون وموظفون بسيارات مؤداة تكلفتها منأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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