الرياضة
البدراوي للاعبين: “كونو رجال”
خصص لهم منحة قياسية ووعد بصرف منح التوقيع شريطة الفوز بالألقاب عقد عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، لقاء أوليا مع لاعبي الفريق الأول، في فندق بالصخيرات، أول أمس (الثلاثاء)، لتحفيزهم قبل مباراة الديربي أمام الوداد الرياضي، المقررة اليوم (الخميس)، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية. وتحدث البدراوي مطولا معأكمل القراءة »
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