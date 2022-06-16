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أســــــرة

طورطية فردية

منذ 8 دقائق
المقادير  بطاطس “مقطعة” قطع صغيرة ومقلية 4 بيضات 1 ملعقة كبيرة من الدقيق 4  غرامات من خميرة الحلويات صلصة حارة 1 ملعقة كبيرة من البقدونس ياغورت بدون نكهة وبدون سكر التوابل: ملح، فلفل أسود، ثوم مجفف ملعقتان كبيرتان من الجبن طريقة التحضير نضع في إناء كبير حبات البيض، ونضيف ياغورت والخميرة والدقيق. نمزجأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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