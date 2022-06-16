أســــــرة
طورطية فردية
المقادير بطاطس “مقطعة” قطع صغيرة ومقلية 4 بيضات 1 ملعقة كبيرة من الدقيق 4 غرامات من خميرة الحلويات صلصة حارة 1 ملعقة كبيرة من البقدونس ياغورت بدون نكهة وبدون سكر التوابل: ملح، فلفل أسود، ثوم مجفف ملعقتان كبيرتان من الجبن طريقة التحضير نضع في إناء كبير حبات البيض، ونضيف ياغورت والخميرة والدقيق. نمزجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا