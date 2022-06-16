الرياضة
الأسود يتقدمون في تصنيف “فيفا”
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم أفضل تصنيف له خلال القرن الحالي، منذ تصنيف غشت 1999. بات المنتخب الوطني، الذي فاز على نظيره الليبيري، الاثنين الماضي، بهدفين لصفر، في المركز 21 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد هزيمة منتخب اليابان في المباراة الودية أمام تونس. وعلى الصعيد القاري،أكمل القراءة »
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