وطنية
أخنوش: الحماية الاجتماعية شأن تضامني
ألمانيا تستقطب أطباء مغاربة بأجور مضاعفة 5 مرات وقانون تحفيزي جديد قال عزيز أخنوش، إن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية يقتضي مساهمة الجميع في هذا البرنامج الملكي الطموح، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت مخططا لإصلاح قطاع الصحة ستنفذه خلال الولاية الحالية، رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، بسبب غلاء الأسعارأكمل القراءة »
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