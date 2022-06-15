الرياضة
غيابات الدفاع تؤرق برشيد
يعاني يوسفية برشيد غياب أبرز مدافعيه، خلال المباراة التي تجمعه بمولودية وجدة، اليوم (الأربعاء)، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. ويفتقد يوسفية برشيد عماد عطف الله وزكرياء كياني المصابين منذ مباراة ربع نهائي كأس العرش، أمام المغرب الفاسي، وإبراهيم نجم الدين الذي جمع أربعة إنذارات، فيماأكمل القراءة »
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