fbpx
الرياضة

غيابات الدفاع تؤرق برشيد

منذ 25 ثانية
يعاني يوسفية برشيد غياب أبرز مدافعيه، خلال المباراة التي تجمعه بمولودية وجدة، اليوم (الأربعاء)، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. ويفتقد يوسفية برشيد عماد عطف الله وزكرياء كياني المصابين منذ مباراة ربع نهائي كأس العرش، أمام المغرب الفاسي، وإبراهيم نجم الدين الذي جمع أربعة إنذارات، فيماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة