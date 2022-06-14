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خاص

الأطفال… الاهتمام المستمر

منذ 5 دقائق
وضع جناح خاص بكتبهم وفضاء احتضن ورشات وأنشطة تحسيسية وجد الأطفال، أيضا، مكانا لهم ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وخصص لهم، جناح عرضت فيها جل الكتب الموجهة إليهم، بعيدا عن الجناح الخاص بالمؤسسات والخاص بدور النشر. فالأرقام المعلن عنها سابقا، والتي أكدت أنه في اليوم الأول من فعاليات المعرض،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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