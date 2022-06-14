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مسدس وذخيرة يستنفران الأجهزة

منذ 5 ساعات
تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، أبحاثا لحل لغز العثور على مسدس احترافي وذخيرته عبارة عن 34 رصاصة من عيار 9 مليمترات، بأحد المستودعات التابعة للجمارك الموجودة بشارع مولاي سليمان في عين السبع. وعثر على السلاح الناري وذخيرته، قبل يومين، أثناء قيام عناصر الجمارك بعمليات المراقبة على السلعأكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات


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