الأولى
مسدس وذخيرة يستنفران الأجهزة
تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، أبحاثا لحل لغز العثور على مسدس احترافي وذخيرته عبارة عن 34 رصاصة من عيار 9 مليمترات، بأحد المستودعات التابعة للجمارك الموجودة بشارع مولاي سليمان في عين السبع. وعثر على السلاح الناري وذخيرته، قبل يومين، أثناء قيام عناصر الجمارك بعمليات المراقبة على السلعأكمل القراءة »
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