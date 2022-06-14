الأولى
فضيحة مدوية لمنتخب القوى
خرج المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى المشارك في بطولة إفريقيا في دورتها الـ 21، التي أقيمت بجزر موريس بفضيحة، بعد أن عجز لأول مرة في تاريخ مشاركاته عن الظفر بميدالية ذهبية، وحل في الرتبة 16 إفريقيا، برصيد ثلاث ميداليات، فضية ونحاسيتان. وكرست المشاركة المغربية في جزر موريس، تراجع ألعاب القوىأكمل القراءة »
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