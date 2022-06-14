الأولى
اختفاء محجوزات يورط مسؤولين بالجمارك
تلاعبات لثلاث سنوات في مضبوطات التهريب بالناظور والإدارة العامة تدخل على الخط يسود جو من الاحتقان داخل المصالح الجمركية المكلفة بمخازن جمارك ميناء الناظور، جراء اختفاء نسبة كبيرة من المحجوزات التي ضبطت في عمليات لمراقبة التهريب، وتمت مصادرتها ووضعها بالمستودعات الخاصة بها. وأفادت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بمضبوطات ثلاثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا