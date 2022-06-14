fbpx
الأولى

اختفاء محجوزات يورط مسؤولين بالجمارك

منذ دقيقة واحدة
تلاعبات لثلاث سنوات في مضبوطات التهريب بالناظور والإدارة العامة تدخل على الخط يسود جو من الاحتقان داخل المصالح الجمركية المكلفة بمخازن جمارك ميناء الناظور، جراء اختفاء نسبة كبيرة من المحجوزات التي ضبطت في عمليات لمراقبة التهريب، وتمت مصادرتها ووضعها بالمستودعات الخاصة بها. وأفادت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بمضبوطات ثلاثأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة