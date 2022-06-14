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بحر الرباط يلفظ مخدرات
استنفرت رزم مخدرات “عائمة” لفظها بحر الرباط، مساء أول أمس (الأحد)، مصالح أمنية مختلفة، فانتقل إلى مكان الحادث ضباط من الدائرة الأمنية المداومة بمنطقة أمن المحيط وعناصر بالشرطة القضائية وقائد بالملحقة الإدارية الرابعة، إضافة إلى عناصر تابعة للشؤون العامة بولاية جهة الرباط والاستعلامات العامة بولاية الأمن. وعاينت عناصر الدائرة، فيأكمل القراءة »
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