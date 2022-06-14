الأولى
تحت الدف
بين فترة وأخرى، يظهر “إمبراطور” يتحكم في قطاع من القطاعات الكبرى، يدير دواليبه على هواه، ويراكم الثروات، ويصول ويجول، حتى يخاله الناس الكل في الكل… طيلة عقود، ظل قطاع الصيد البحري يعاني سطوة “لوبيات”، تتعامل مع القطاع بمنطق البقرة الحلوب، تعرقل ما شاءت من القوانين، وتشرع أخرى على مقاسها، بلأكمل القراءة »
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