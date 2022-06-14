حوادث
تسميم سويسرية أمام الفرقة الوطنية
الضحية وزوجها أصيبا بعاهة مستديمة جراء التسميم بالرصاص والزئبق دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، على الخط في ملف تسميم أسرة سويسرية من أصل مغربي، بعد أن أعطت رئاسة النيابة العامة بالرباط تعليماتها للفرقة بإعادة فتح التحقيق جذريا وتكييف الإحالة على النيابة العامة المختصة. وعلمت “الصباح” من مصادرها أنه وفقاأكمل القراءة »
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