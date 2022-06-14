حوادث
سقوط “نينجا” و”مول العشة” بالجديدة
اصطادت كمائن أمنية ودركية بالجديدة، الأربعاء والخميس الماضيين، مجموعة من المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ترويع السكان والاعتداء بأسلحة بيضاء والسرقة وترويج ممنوعات . ففي عملية أولى تفاعلت فرقة محاربة العصابات التابعة إلى الشرطة القضائية بالجديدة، مع صور طالب ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض، مساء الأحد الماضي، قرب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،أكمل القراءة »
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