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حوادث

سقوط “نينجا” و”مول العشة” بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
كمين‭ ‬مكن‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬المتهم‭   (‬أرشيف‭)‬
اصطادت كمائن أمنية ودركية بالجديدة، الأربعاء والخميس الماضيين، مجموعة من المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ترويع السكان والاعتداء بأسلحة بيضاء والسرقة وترويج ممنوعات . ففي عملية أولى تفاعلت فرقة محاربة العصابات التابعة إلى الشرطة القضائية بالجديدة، مع صور طالب ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض، مساء الأحد الماضي، قرب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،أكمل القراءة »


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