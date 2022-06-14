حوادث
المخدرات تغزو “دار أم السلطان” بمكناس
أسر أجبرت على مغادرة القرية والعيش خارجها خوفا على أبنائها بعد الهزة المدوية التي شهدتها قبل شهور جماعتا “واد الجديدة” و”المهاية” القرويتان شرق مكناس، بسبب تفشي ظاهرة ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة وسط شباب المنطقتين، وما ترتب عن ذلك من احتجاجات عارمة وسط السكان، نددوا خلالها بتقاعس وفشل مصالح الدرك فيأكمل القراءة »
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