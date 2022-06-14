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حوادث

اعتقال “أم الزريكي” بفاس

منذ دقيقتين
أوقفت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن فاس المدينة، شخصا عمره 64 سنة، وبحوزته كيلوغرامان من مخدر الشيرا عثر عليهما مخبأين بإحكام في ملابسه، أثناء تفتيشه في نقطة للمراقبة في طريق سيدي حرازم بالطريق الوطنية رقم 6، بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين آتية من إقليم تاونات. وحجز لديه مبلغأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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