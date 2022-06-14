حوادث
الدعارة تورط متزوجة بالجديدة
نظمت جلسات ساهرة وقدمت ابنتها لزبنائها ما تسبب في حملها قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوجة، تبلغ من العمر 52 سنة وأم لأربعة أبناء، والحكم عليها بـ5 سنوات سجنا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنح الخيانة الزوجية وجلب أشخاص للبغاء واستدراج شخص قصدأكمل القراءة »
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