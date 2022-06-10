fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 33 ثانية
روسية‭ ‬أنحف‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬العالم لم‭ ‬تولد‭ “‬فاليرا‭ ‬لافتين‭” ‬أنحف‭ ‬امرأة‭ ‬بالعالم،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخلقة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬جلد‭ ‬على‭ ‬عظم،‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬كانت‭ ‬جميلة‭ ‬لدرجة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬لكن‭ ‬حظها‭ ‬السيء‭ ‬أوقعها‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية،‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬من‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬أنحف‭ ‬امرأة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة