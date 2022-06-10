الصباح الفني
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روسية أنحف امرأة في العالم لم تولد “فاليرا لافتين” أنحف امرأة بالعالم، وهي على هذه الخلقة في صورة جلد على عظم، بل بالعكس كانت جميلة لدرجة لا تصدق وهي في عامها التاسع عشر، لكن حظها السيء أوقعها في مرض فقدان الشهية، الذي حولها من ملكة جمال إلى أنحف امرأة فيأكمل القراءة »
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