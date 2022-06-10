الرياضة
سفياتيك تدخل التاريخ
دخلت البولندية إيغا سفياتيك، التاريخ، بنيلها لقب بطولة «رولان غاروس» للتنس الفرنسية، وهو تاسع لقب في مسيرتها. وحققت البولندية اللقب في بطولة «غراند سلام»، للمرة الثانية، بعد موسم 2020، إذ حققت اللقب بتفوقها على الأمريكية كوكو غاف، بعدما حققته للمرة الأولى قبل سنتين، أمام الأمريكية الأخرى صوفيا كينين. ويعتبر هذاأكمل القراءة »
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