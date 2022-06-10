الرياضة
فرني يجدد لخريبكة
نجح أولمبيك خريبكة، في تمديد عقد حارسه محمد فرني، الذي تألق خلال منافسات الموسم الجاري، وساهم في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، في بطولة القسم الأول. ومدد أولمبيك خريبكة عقد فرني إلى نهاية 2026، إذ يبحث عن الاستقرار، والحفاظ على التنافسية. وخطف فرني الأضواء في المباريات الأخيرة، إذ تألق بشكلأكمل القراءة »
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