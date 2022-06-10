الرياضة
أمل الدفاع يتصدر “بلاي أوف”
فاز أمل الدفاع الحسني الجديدي على نظيره المغرب الفاسي بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، بملعب مبارك بيهي التابع لمركز الناشئين بالجديدة. وسجل الهدفين رضا لخميدي وزين الدين بريغيت، اللذان تمت المناداة عليهما لتعزيز فريق الكبار. وتابع المباراة عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق الأول، ومساعده سعيد بهلول.أكمل القراءة »
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