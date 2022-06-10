الرياضة
ملتمس لتوسيع شطر الصحراء
طالب رؤساء أندية من القسم الثاني هواة بمجموعة الصحراء برفع عدد الفرق، التي تمارس في هذا الشطر إلى 16 فريقا، مثل باقي الأشطر الثلاثة الأخرى. وتقدم ممثلو هذه الفرق بعدة مطالب على هامش الاجتماع، الذي عقدوه الثلاثاء الماضي بطرفاية، وفي مقدمتها عدم قبول أي محاولة لانضمام أي فريق لا ينتميأكمل القراءة »
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