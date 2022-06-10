الصباح الفني
غيث تدخل عالم الإخراج
اختارت الفنانة كريمة غيث أن تخوض تجربة جديدة في مسارها الفني، وأن تدخل الإخراج على غرار عدد من الممثلين الذين اختاروا بدورهم أن يدخلوا هذا المجال. وأعلنت غيث توجهها نحو الإخراج من خلال رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أكدت فيها ليس فقط وقوفها خلف الكاميرا، وإنما الإنتاجأكمل القراءة »
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