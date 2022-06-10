وطنية
هلال يفضح الانفصالية خايا
تتلقى أموالا من الجزائر واستفادت من دورات تدريبية حول الأسلحة النارية فضحت تصريحات عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، تورط المدعوة سلطانة خايا، في الخلايا الجزائرية التي تشرف الجزائر على تجنيدها وتلقيها مبالغ مالية كبيرة قصد الإساءة إلى المغرب. وأورد هلال، في رسائل إلى مجلس الأمن والأمينأكمل القراءة »
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