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وطنية

هلال يفضح الانفصالية خايا

منذ 18 ثانية
UN HEADQUARTERS, NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2016/04/29: Moroccan Ambassador to the UN Omar Hilale speaks to the press. Following the renewal of the mandate for the UN Peacekeeping Mission in the Western Sahara, Ambassador Omar Hilale, Morocco's Permanent Representative to the United Nations, spoke with reporters at the Security Council stakeout. (Photo by Albin Lohr-Jones/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
تتلقى أموالا من الجزائر واستفادت من دورات تدريبية حول الأسلحة النارية فضحت تصريحات عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، تورط المدعوة سلطانة خايا، في الخلايا الجزائرية التي تشرف الجزائر على تجنيدها وتلقيها مبالغ مالية كبيرة قصد الإساءة إلى المغرب. وأورد هلال، في رسائل إلى مجلس الأمن والأمينأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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