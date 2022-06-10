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أســــــرة

لا تستدعي القلق

منذ 16 ثانية
الدكتورة شادي قالت إنها ليست حالة مرضية ولا ينبغي محاولة إفراغ الثدي أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة, أن انتفاخ ثديي الرضيع وخروج دم من رحم الرضيعة يعتبر أن حالة طبيعية لا تستدعي القلق، مضيفة أنها ليست حالة مرضية. عن أسباب هذه الحالة وكيف ينبغي التعامل معها ومحاور أخرى تتحدثأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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