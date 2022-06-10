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أســــــرة

نــصــيـــحــة: مراجعة الطبيب

منذ 18 ثانية
  في حالات نادرة تظهر منطقة الثديين بلون أحمر، مع تورمها، وقساوتها عند اللمس، أو حتى خروج إفرازات منها، وتصاحب هذه الأعراض معاناة الرضيع ارتفاعا في درجات حرارته، والحمى، ففي هذه الحالة يتوقع حصول عدوى في منطقة الثديين، والتي تستلزم مراجعة عيادة طبيب الأطفال، من أجل التأكد من وجود العدوىأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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