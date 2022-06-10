حوادث
حرب بين تجار مخدرات بالبيضاء
استنفرت مواجهة مسلحة بين مروجي مخدرات متنافسين، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، مصالح أمن منطقة مولاي رشيد بالبيضاء، وأسفر تدخلها عن إيقاف بعض المتورطين وحجز سيارة، في حين ما زال البحث جاريا عن باقي المتهمين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المواجهة تسببت في هلع كبير، خصوصا في صفوف تجارأكمل القراءة »
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