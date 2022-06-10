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حوادث

اعتقال والد تلميذة اعتدى على أستاذ

منذ 18 ثانية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (إقليم برشيد)، شخصا ظهر في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتشاجر داخل حجرة دراسية بالثانوية الإعدادية، جنان الدروة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن والد إحدى التلميذات تدرس بالمؤسسة سالفة الذكر استأذنت من أستاذها لقضاء أغراضها لكن قوبل طلبها بالرفض، وأبلغت فيأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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