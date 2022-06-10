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حوادث

تجنيد مثليات لـ “كراء الأرحام”

منذ 22 ثانية
مجموعات “مغلقة” تستدرجهن إلى أوربا وآسيا ووعود بالحصول على المال وتسوية وضعيتهن علمت “الصباح” أن وسطاء يتهافتون لاستقطاب مثليات، ووعدهن بالتهجير إلى أوربا، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتسوية أوضاعهن القانونية في حال كراء أرحامهن. وتستقطب مجموعات “مغلقة”، في مواقع التواصل الاجتماعي يديرها مغاربة في أوربا، مثليات إلى غرف لـأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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