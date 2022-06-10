fbpx
حوادث

إيقاف مروجي مخدرات بالجديدة

منذ 22 ثانية
فرقة مكافحة العصابات استهدفتهم في حملة تطهير بكل أحياء المدينة تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء الخميس الماضي، بحي السعادة، من إيقاف مشتبه فيه من ذوي السوابق ينشط في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، في إطار الحملات الأمنية اليومية التي تقوم بها عناصر الفرقة بالجديدة.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة