حوادث
إيقاف مروجي مخدرات بالجديدة
فرقة مكافحة العصابات استهدفتهم في حملة تطهير بكل أحياء المدينة تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء الخميس الماضي، بحي السعادة، من إيقاف مشتبه فيه من ذوي السوابق ينشط في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، في إطار الحملات الأمنية اليومية التي تقوم بها عناصر الفرقة بالجديدة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا