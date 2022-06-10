fbpx
أســــــرة

مشاكـل الأعضـاء الحساسـة للأطفـال

منذ دقيقة واحدة
انتفاخ ثديي الرضيع وخروج الدم من فرج الرضيعة لا يدعوان للخوف يعتبر انتفاخ ثديي الرضيع حديث الولادة، ونزول بقع دم من فرج الرضيعة، أمرين طبيعيين لا يدعوان للقلق، إذ يمكن لتخثر الدم أن يؤدي لهذا الأمر بالنسبة للطفلة حديثة الولادة، وهو أمر طبيعي وعابر ويتوقف من تلقاء نفسه، الأمر نفسهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة