أســــــرة
مشاكـل الأعضـاء الحساسـة للأطفـال
انتفاخ ثديي الرضيع وخروج الدم من فرج الرضيعة لا يدعوان للخوف يعتبر انتفاخ ثديي الرضيع حديث الولادة، ونزول بقع دم من فرج الرضيعة، أمرين طبيعيين لا يدعوان للقلق، إذ يمكن لتخثر الدم أن يؤدي لهذا الأمر بالنسبة للطفلة حديثة الولادة، وهو أمر طبيعي وعابر ويتوقف من تلقاء نفسه، الأمر نفسهأكمل القراءة »
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