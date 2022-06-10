حوادث
زراعة “الكيف” تقود شخصين إلى السجن
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية تارجيست بإقليم الحسيمة، الاثنين الماضي، شخصين متهمين بزراعة القنب الهندي، وحكمت على الأول بسنة ونصف حبسا نافذا، وعلى الثاني بسنة واحدة. وقضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهم الأول، من أجل المنسوب إليه و الحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا