حوادث
وفاة موظف أوقاف بفاس متهم بالاختلاس
توفي موظف تابع لنظارة أوقاف فاس، بسجن بوركايز بسبب مضاعفات مرضه، بعد اعتقاله لاتهامه بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة بناء على شكاية النظارة، ما اضطر غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس زوال الثلاثاء الماضي، لتأجيل البت في ملفه الجنائي، إلى زوال خامس يوليوز المقبل. وأدلى ممثل الحق العام بشهادةأكمل القراءة »
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