حوادث
إيقاف مروجي أجهزة غش في الامتحانات
أوقفت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، الاثنين الماضي، ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بترويج معدات إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات، وضبطوا متلبسين بحيازة عدد من السماعات المهربة وبطائق من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، بغرض بيعها لتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة. وأفاد مصدر أمني، أن عملية إيقاف المشتبهأكمل القراءة »
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